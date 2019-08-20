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محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية بإيطاليا

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محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية بإيطاليا محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية بإيطاليا

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مع الاضطرابات السياسية في إيطاليا.

وأعلن رئيس وزراء إيطاليا جوسبي كونتي استقالته من منصبه أمام مجلس الشيوخ اليوم قبيل تصويت سحب الثقة من الائتلافية.

وشن كونتي هجوماً عنيفاً على  ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي متهماً إياه بالسعى نحو مصالحه الشخصية.

وفي سياق آخر، صرح رئيس البنك المركزي في فنلندا بأن المركزي الأوروبي مصمم على التصرف في حالة استمرار التوقعات متوسطة الآجلة بالنسبة للتضخم في ألا تصل إلى مستهدف المركزي عند مستوى أقل لكن قريب من 2 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات البريكست، فمن المقرر أن يتجه رئيس الوزراء البريطاني اليوم إلى فرنسا لمقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون حيث يسعى لحل المأزق البريطاني الحالي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، في الوقت الذي دعا فيه إلى حل أزمة الحدود الإيرلندية من أجل تمرير صفقة الخروج.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 371.3 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة عند 5344.6 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.9 بالمائة عند 7125 نقطة، فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 11651.1 نقطة.

ومع التطورات السياسية، تراجع مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" للأسهم الإيطالية بنسبة 1.1 بالمائة ليهبط إلى 20485.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1091 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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