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إجازة اليوم الوطني ومستجدات طرح أرامكو يتصدران أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها الكشف عن موعد صرف مستحقات مزارعي القمح، وتحديد إيام إجازة اليوم الوطني، فضلا عن اختيار أرامكو "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي، وأخيرا نفي وزارة المالية علاقتها بعملات افتراضية تدعي صلتها بالمملكة.

وعلى مستوى سوق الأسهم، قرر رئيس مجلس إدارة "البحر الأحمر" مغادرة منصبه، وقررت "تداول" تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول بجلسة 27 أغسطس، وانخفضت أرباح مجموعة صافولا بالربع الثاني، فيما سجلت "المراكز" تقفز بأرباحها بنسبة 180 بالمائة في 3 أشهر.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالسوق السعودي والشأن الداخلي كالتالي:

مسح.. صادرات النفط السعودية تنخفض لأدنى مستوى بـ4 سنوات ونصف

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6 قيادات حكومية سعودية تبحث التوظيف وتحديات سوق العمل..سبتمبر المقبل

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محافظ الحبوب السعودية يكشف موعد صرف مستحقات مزارعي القمح

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الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

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وكالة: أرامكو تختار "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي

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برأسمال تريليون ريال..7563 مصنعاً عاملاً بالسعودية بنهاية الربع الأول

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السعودية.. 2.5 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة خلال يوليو

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السعودية تدشن مشروعات بقطاع الصحة في "الجوف" بـ600 مليون ريال

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المياه الوطنية السعودية:9 تحالفات محلية وعالمية تتنافس بعقد إدارة لمنطقتين

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المالية السعودية تنفي علاقتها بعملات افتراضية تدعي صلتها بالمملكة

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سوق الأسهم:

الودائع بالبنوك السعودية ترتفع 8.1%بالربع الثاني..والقروض تقفز 100 مليار ريال

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"البحر الأحمر" بأدنى مستوياته منذ أكتوبر.. بعد تطورات هامة

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"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة

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"المراكز" تقفز بأرباحها 180% في 3 أشهر

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سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.28% وسط تراجع السيولة

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مباشر (اقتصاد)

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