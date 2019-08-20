أكبر صندوق استثمار بالأسهم الأوروبية يشهد أسوأ تدفقات خارجة بـ2019

مباشر: تخارج المستثمرون من أكبر صندوق استثمار متداول يركز على الأسهم الأوروبية، مسجلاً أسوأ تدفقات نقدية خارجة في يوم واحد منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشهد صندوق الاستثمار المتداول الأوروبي "فانجارد فوتسي" خسائر بنحو 140 مليون دولار في جلسة أمس، ما يجعل إجمالي التدفقات الخارجة منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري يصل إلى ما قيمته 331 مليون دولار، بحسب بيانات "بلومبرج".

وتواجه أوروبا أزمات سياسية في إيطاليا وأخرى متعلقة بالبريكست في المملكة المتحدة إضافة إلى الانكماش الذي تعرض له الاقتصاد الألماني، وذلك بالإضافة إلى كون الكتلة ضحية للتوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وكان آخر مسح صادر عن "بنك أوف أمريكا" أظهر أن المستثمرين العالميين تحولوا إلى 3 بالمائة لخفض الوزن في المحفظة الاستثمارية حيال أسهم منطقة اليورو في الشهر الجاري، مقابل 9 بالمائة لزيادة الوزن في يوليو/تموز.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ شهر فبراير/شباط لكنه تعافي نسبياً منذ تعاملات الجمعة الماضية مع تخفيف لهجة البيت الأبيض مع الصين.