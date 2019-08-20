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بومبيو: العقوبات قضت على 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني

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بومبيو: العقوبات قضت على 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني بومبيو: العقوبات قضت على 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني

مباشر: قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تسببت في سحب 2.7 مليون برميل تقريباً من النفط الإيراني من الأسواق العالمية، نتيجة للعقوبات على طهران.

وأضاف "مايك بومبيو" في مقابلة مع "إم.إس.إن.بي.سي" اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية على ثقة بأنها سوف تستمر في استراتيجها والتي تهدف إلى أن تصل الصادرات الإيرانية من النفط إلى الصفر.

وكانت واشنطن أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران في أواخر العام الماضي بعد أن انسحب من الاتفاقية النووية مع إيران، كما أنهت الإعفاءات لشراء النفط الإيراني في مايو/آّيار المنصرم والتي قد منحتها لثماني دول.

وأوضح بومبيو: "لقد نجحنا في إخراج ما يقرب من 2.7 مليون برميل من الخام من السوق العالمي، وحرمان إيران من الثروة لدعم حملتها الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتمكنا من الحفاظ على إمدادات أسواق النفط بالكامل".

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا وغيرها على خفض الإنتاج بنحوز 1.2 مليون برميل يومياً منذ الأول من يناير/كانون الثاني لتقليص المعروض العالمي، وجددت أوبك في يوليو/ تموز الاتفاق حتى مارس/ آذار 2020.

مباشر (اقتصاد)

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