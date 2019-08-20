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السعودية تطلق تحذيرا شديد اللهجة من "عملة مزيفة" تنتشر في المملكة

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السعودية تطلق تحذيرا شديد اللهجة من "عملة مزيفة" تنتشر في المملكة السعودية تطلق تحذيرا شديد اللهجة من "عملة مزيفة" تنتشر في المملكة

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس" إنها تحذر من التعامل أو الاستثمار في "العملات الافتراضية" أو "العملات المشفرة"، التي تحمل اسم السعودية، أو تقتبس اسم السعودية.

وتابعت "تلك العملات ليس لها أصول معتمدة داخل المملكة، كما أنها لا تعد عملات سعودية أيضا، وهي خارج المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من قبل أشخاص مرخص لهم في المملكة".

ومضت "تنطوي على تعاملات تلك العملات على الكثير من الاحتيال وشبهة الاستخدام في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاميا، وتشكل مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها".

​وحذرت الوزارة من ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى.

ونفت وزارة المالية السعودية، أي علاقة أو صلة للمملكة بمثل تلك العملات.

وأوضحت الوزارة أن "أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة في السعودية".

 

SputnikNews

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