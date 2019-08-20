"الكابينيت" الإسرائيلي يقر خططا لمهاجمة حماس في غزة

ذكر تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، للإذاعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أقر خططا لمهاجمة حركة "حماس" في قطاع غزة .

وأفاد الوزير بأن الجيش الإسرائيلي جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وبأن الكابينت أقر ووافق على الخطط لمهاجمة حماس.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي بالقناة "20" العبرية، أمير أفيغاي، مساء اليوم، الثلاثاء، عن وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي تجهز وبات مستعدا، وبأن الكابينيت (الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية) أعد خطط مهاجمة حماس ووافق عليها.