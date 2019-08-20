الزكاة السعودية تدعو منشآت لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية أغسطس

الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية بعض المنشآت لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.

وطالبت الهيئة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري.

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