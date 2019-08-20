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"صندوق الرياض ريت" يعلن توزيعات لمالكي الوحدات عن النصف الأول

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"صندوق الرياض ريت" يعلن توزيعات لمالكي الوحدات عن النصف الأول "صندوق الرياض ريت" يعلن توزيعات لمالكي الوحدات عن النصف الأول

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأرباح المقرر توزيعها تبلغ 41.21 مليون ريال، سيتم صرفها لـ171.69 مليون وحدة، بواقع 0.24 ريال للوحدة الواحدة، تمثل 2.52 بالمائة من السعر الأولي لها.

وأضافت الرياض المالية في بيانها، أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 2.44 بالمائة كما في 30 يونيو/ حزيران 2019.

وأشارت، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 27 أغسطس/ آب الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.24 بالمائة، عند مستوى 8.25 ريالا للوحدة.

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