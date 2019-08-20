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المالية السعودية تنفي علاقتها بعملات افتراضية تدعي صلتها بالمملكة

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المالية السعودية تنفي علاقتها بعملات افتراضية تدعي صلتها بالمملكة المالية السعودية تنفي علاقتها بعملات افتراضية تدعي صلتها بالمملكة

الرياض- مباشر: حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى.

وتابعت: "وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات".

وأشارت الوزارة إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو أسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".

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