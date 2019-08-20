المياه الوطنية السعودية:9 تحالفات محلية وعالمية تتنافس بعقد إدارة لمنطقتين

الرياض- مباشر: أرسلت شركة المياه الوطنية السعودية خطابات الدعوة إلى تسعة تحالفات عالمية مؤهلة للفوز بمناقصة إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك لتقديم عروضهم لكي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز بإدارة القطاع خلال السبع سنوات المقبلة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك بهدف تحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، باعتبارها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، كذلك لإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد الموكلي، أنه عند تأهيل التحالفات تم الأخذ بالاعتبار الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة والتي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية العام 2020م.

وأوضح أن الشركة مُستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المُتبقية بشكل متسلسل، والتي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن عقود الإدارة تُعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المُستمر للمياه.

وتابع: بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراتهم الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلًا.

وأكد الموكلي أن هذا التوجه يضمن تنمية مستدامة لعمليات الشركة ويُعزز جهودها في الإشراف والمتابعة المستمرة، وذلك عبر مؤشرات أداء وأهداف مُحددة يتم تقييمها بشكل دوري لمعرفة الفجوات بشكل استباقي، وتعزيز العمل ومعالجة أي خلل قد يطرأ أثناء التنفيذ بدون التأثير على جودة الخدمة للمستفيد.

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بحرص الشركة بكل قطاعاتها وإداراتها على نجاح هذه العقود وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة وتحقيق الأهداف الرئيسية لها.

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