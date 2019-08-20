أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس وزراء إيطاليا يعلن الاستقالة من منصبه

Google+ Print
رئيس وزراء إيطاليا يعلن الاستقالة من منصبه رئيس وزراء إيطاليا يعلن الاستقالة من منصبه

مباشر: أعلن رئيس وزراء بريطانيا جوسبي كونتي عزمه الاستقالة من منصبه مع تصاعد الأزمة السياسية في روما.

ومن المقرر أن يجري البرلمان الإيطالي تصويتاً لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية مع تصاعد الخلافات بين حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني.

وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء، إنه سيذهب إلى الرئيس للاستقالة رسميًا من منصبه، متهماً ماتيو سالفينني رئيس حزب الرابطة اليميني بالسعي نحو مصالح شخضية.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي إن تصرفات سالفيني كانت خطيرة وستترتب عليها عواقب على البلاد، مشيراً إلى أنه انتهك التزام الائتلاف وتصرف بانتهازية سياسية.

وتابع كونتي: "سالفيني أظهر أنه يتابع مصالحه الخاصة ومصالح حزبه، وقراراته تشكل مخاطر جدية على هذا البلد".

وأضاف كونتي أن الأزمة السياسية ربما تعني نهاية هذه الحالية. 

وكان ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية دعا إلى انتخابات مبكرة، مشيراً إلى الائتلاف الحاكم قد انهار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان