رئيس وزراء إيطاليا يعلن الاستقالة من منصبه

مباشر: أعلن رئيس وزراء بريطانيا جوسبي كونتي عزمه الاستقالة من منصبه مع تصاعد الأزمة السياسية في روما.

ومن المقرر أن يجري البرلمان الإيطالي تصويتاً لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية مع تصاعد الخلافات بين حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني.

وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء، إنه سيذهب إلى الرئيس للاستقالة رسميًا من منصبه، متهماً ماتيو سالفينني رئيس حزب الرابطة اليميني بالسعي نحو مصالح شخضية.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي إن تصرفات سالفيني كانت خطيرة وستترتب عليها عواقب على البلاد، مشيراً إلى أنه انتهك التزام الائتلاف وتصرف بانتهازية سياسية.

وتابع كونتي: "سالفيني أظهر أنه يتابع مصالحه الخاصة ومصالح حزبه، وقراراته تشكل مخاطر جدية على هذا البلد".

وأضاف كونتي أن الأزمة السياسية ربما تعني نهاية هذه الحكومة الحالية.

وكان ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية دعا إلى انتخابات مبكرة، مشيراً إلى الائتلاف الحاكم قد انهار.