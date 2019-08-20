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السعودية تدشن مشروعات بقطاع الصحة في "الجوف" بـ600 مليون ريال

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السعودية تدشن مشروعات بقطاع الصحة في "الجوف" بـ600 مليون ريال السعودية تدشن مشروعات بقطاع الصحة في "الجوف" بـ600 مليون ريال

الرياض - مباشر: دشنت المملكة العربية مشروعات بقطاع الصحة في منطقة الجوف بقيمة تصل لـ600 مليون ريال.

وافتتح أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مشاريع صحية ووضع حجر أساس للمشروعات أخرى بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

جاء ذلك بحضور وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، والذي نوه إلى نجاح العديد من المبادرات تحسين الخدمة المقدمة للمرضى في الجوف، فضلاً عن تقدم الوزارة في برنامج التحول الوطني في مشروع تطوير وتحسين العيادات الخارجية بمستشفيات المنطقة.

ونوهت الوكالة، إلى تدشين 15 مشروعاً صحياً، شملت المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوف، ترميم مبنى أصدقاء المرضى (العلاج الطبيعي)، إسكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمرحلتيه، إسكان مستشفى الأمير متعب بمرحلتيه.

كما تضمنت المشاريع، تأثيث وتجهيز إسكانات الجوف، وحدة معالجة الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تطوير استقبال العيادات الخارجية بمستشفى الأمير متعب، تطوير مبنى المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف، إحلال وتطوير غرف العزل النفسي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بالجوف، الإحلال الغير طبي لأنظمة مستشفى دومة الجندل العام، ومركز القلب بالقريات والمختبر الاقليمي بالقريات وتطوير وتأهيل مركز طب الأسنان بالقريات، والمشاريع الخيرية بيت منتصف الطريق.

وشهد الأمير فيصل بن نواف، ووزير الصحة توقيع اتفاقيات بين صحة الجوف مع عدد من المنشآت الصحية مثل مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وشركة نوبكو الوطنية.

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