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عضو سابق بالفيدرالي: أتفق مع ترامب بشأن معدلات الفائدة

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عضو سابق بالفيدرالي: أتفق مع ترامب بشأن معدلات الفائدة عضو سابق بالفيدرالي: أتفق مع ترامب بشأن معدلات الفائدة

مباشر: قال عضو سابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد بأن معدلات الفائدة مرتفعة للغاية.

وأضاف "نارايانا كوتشرلاكوتا" رئيس الفيدرالي السابق في ولاية "مينيابولس" خلال مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وجهة النظر القائلة بأن السياسة النقدية متشددة للغاية تعد صحيحة.

وتابع عضو الفيدرالي السابق: "ربما لا أتفق مع مطالبة ترامب بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، ولكن في المجمل أعتقد أن سياسة الفيدرالي متشددة للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي ذكر بالأمس أن الفيدرالي يجب عليه خفض معدل الفائدة بنحو 1 بالمائة بالإضافة إلى بعض التيسير الكمي من أجل تحفيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن البنك المركزي يفتقر الرؤية للظروف الحالية.

وكان الفيدرالي خفض معدل الفائدة خلال الشهر الماضي للمرة الأولى في 10 سنوات عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

في حين أبدى "كوتشرلاكوتا" تحفظاته على الهجوم الشديد والمستمر للرئيس الأمريكي على الفيدرالي.

وقال عضو الفيدرالي السابق: "أعتقد أن دور الرئيس ليس أن يكون منتقدًا للاحتياطي الفيدرالي، أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى شكوك حول مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، إنها ليست مشكلة كبيرة الآن".

بينما أقر "كوتشرلاكوتا"بأن خفض معدلات الفائدة قد لا يتيح قدرًا كبيرًا من المناورة خلال فترة الركود المقبلة، إلا أنه قال إنه من المهم الحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة إذا كان الركود في الأفق.

وأوضح عضو الفيدرالي: "عندما تأتي صدمة الركود، نريد حقًا أن يكون لدينا معدل فائدة أقل بكثير، فإذا رفعنا الفائدة الآن فإننا سنعرقل الاقتصاد فقط".

مباشر (اقتصاد)

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