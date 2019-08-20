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تبوك الزراعية تتحول لخسائر 66.64 مليون ريال بالربع الثاني

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الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، تكبدها خسائر خلال الربع الثاني من العام 2019.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة اليوم الثلاثاء على "تداول"، بلغت خسائرها نحو 66.64 مليون ريال مقابل صافي أرباح 6.61 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة في البيان السبب وراء انخفاض صافي الربح إلى تسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية وانخفاض حجم المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.

وتكبدت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري خسارة قدرها 90.15 مليون ريال مقابل 950.575 ألف ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر يعود إلى تسجيل فرق تقييم مخزون محاصيل بالسالب وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 151.86 مليون ريال، تمثل 33.7 بالمائة من رأس المال البالغ 450 مليون ريال، بنهاية الفترة.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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