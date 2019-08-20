تحذير من هيئة حقوق الإنسان في السعودية

وحذرت الهيئة، اليوم الثلاثاء، من خطورة السماح للأطفال بقيادة المركبات في حال عدم تجاوز السن النظامية الذي يسمح لهم بذلك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

​وشددت الهيئة في بيان لها على أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لا يمكن السماح للأطفال بقيادة المركبات ما لم يتجاوزوا السن النظامية للقيادة، ومن يخالف ذلك سيحال للنيابة العامة.

​وأكدت الهيئة على أنه بناء على المواد 3/18 و23/1 من اللائحة، فإنه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.

وتابعت أنه لا يجوز تمكين الطفل على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، حيثُ ستحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.