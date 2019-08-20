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تركيا ترسل وحدات "كوماندوز" إلى الحدود مع سوريا

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تركيا ترسل وحدات "كوماندوز" إلى الحدود مع سوريا تركيا ترسل وحدات "كوماندوز" إلى الحدود مع سوريا

جي بي سي نيوز :- وصلت جنوبي تركيا تعزيزات من القوات الخاصة التركية "الكوماندوز"، في مسعى لتوزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "وحدات الكوماندوز وصلت، الأحد، إلى منطقة قيريق خان التابعة لولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد".

وأكدت الوكالة، أن "الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة".

ويتزامن إرسال القوات الخاصة التركية إلى المنطقة مع عمليات يشنها الجيش السوري على مناطق تحصن مسلحي "جبهة النصرة" في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وتعد محافظة إدلب السورية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا جزءا من منطقة خفض التصعيد التي أقيمت عام 2017، في اتفاق جرى التوصل إليه عن طريق إطار عمل منصة أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية وبرعاية وتركيا وإيران.

وسبق أن نشرت تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار.

المصدر: الأناضول + وكالات

جي بي سي نيوز

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