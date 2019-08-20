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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بقيادة قطاع التكنولوجيا

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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بقيادة قطاع التكنولوجيا الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بقيادة قطاع التكنولوجيا

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجه "داو جونز" لأول خسائر يومية في 4 جلسات مع ترقب أحداث وبيانات اقتصادية.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجع البورصة الأمريكية مع هبوط سهم "ميكرون" بنسبة 1 بالمائة.

وجاء تراجع الأسهم الأمريكية مع هبوط عوائد السندات الحكومية وسط ترقب المستثمرون اجتماع جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء البنوك المركزية مع تزايد آمال نحو إجراءات تحفيزية لتجنب مخاوف الركود الاقتصادي.

كما من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضره عن اجتماعه الأخير والذي قرر خلاله خفض الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وقررت وزارة التجارية الأمريكية بالأمس مد فترة السماح لشركة "هواوي" بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب ملحوظة بالأمس مع هدوء مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع عوائد السندات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 26093.6 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 2916.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7987.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.382.

مباشر (اقتصاد)

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