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"تداول" السعودية: تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول بجلسة 27 أغسطس

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول)، اليوم الثلاثاء، عن حدوث تغييرات على فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 27 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقا) للأسواق الناشئة.

وقررت "تداول" تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً إلى 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق.

وأوضحت "تداول"، أن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً، وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/ آب 2019.

وأرجعت شركة السوق المالية السعودية تميد الفترتين؛ بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء السابق له.

يذكر أن المرحلة الثانية ستمثل 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقا).

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في مايو/ آيار الماضي.

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