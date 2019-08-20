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"شمس" تتحول للربحية بالربع الثاني

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الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة المشروعات السياحية (شمس) تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام 2019، على أساس ربعي.

وبحسب النتائج المالية للشركة اليوم الثلاثاء على "تداول"، بلغ صافي الربح 243.924 ألف ريال، مقابل خسارة قدرها 1.3 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في الإيرادات نتيجة إدخال فعاليات وأنشطة جديدة بمنتجع شاطئ النخيل التابع للشركة.

وأضاف البيان أن انخفاض تكاليف الخدمات نتيجة لرفع كفاءة وفاعلية الخدمات التشغيلية، وانخفاض مخصص الزكاة كان لها أثراً على النتائج المالية للشركة.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجلت صافي ربح قدره 1.500 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 3.29 مليون ريال.

 

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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