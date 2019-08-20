محدث.. الذهب يمحو خسائره ويتحول للارتفاع عالمياً

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتمكن المعدن من محو خسائره مع تحول تركيز المستثمرين نحو ترقب محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير غداً، كما ينتظرون انعقاد اجتماع جاكسون هول لرؤساء البنوك المركزية في نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد التجاري، قررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.20 دولار ليصل إلى 1514.80 دولار للأوقية، بعد أن كان تراجع لمستوى 1503 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وكان سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول فقد نحو 12 دولارا للأوقية عند تسوية جلسة أمس وسط إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.15 دولار في تمام الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1503.07 دولار للأوقية بعد أن كان تراجع دون حاجز 1500 دولار للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.373، لكنه قريب من أعلى مستوى في 3 أسابيع.