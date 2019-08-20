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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 27أغسطس تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 27أغسطس تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 27أغسطس تزامناً ًمع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

علن شركة السوق المالية (تداول) بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/8/27م.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 1440/12/27هـ الموافق 2019/8/28م، وذلك بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/8/27م، علماً بأن المرحلة الثانية ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

مباشر (اقتصاد)

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