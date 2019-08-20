تعلن شركة طيبة للإستثمار عن تاريخ وطريقة صرف ارباح الربع الثاني لعام 2019م

تفاصيل الإعلان إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 04 - 08 - 2019م حول توزيع أرباح الربع الثاني لعام 2019م بما نسبته 4.50% من رأس المال لمساهمي طيبة للإستثمار المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 06 - 08 - 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , فإنه يسر طيبة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم إعتباراً من يوم الإثنين 25 - 12 - 1440هـ الموافق 26 - 08 - 2019م توزيع الأرباح بواقع (0.45) خمسة واربعون هللة للسهم الواحد ، وذلك عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الإستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك ، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ، ولمزيد من الإستفسار يرجي الإتصال ببنك الرياض على الأرقام (8001222444 ) أو (920001816) ، كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA .

مباشر (اقتصاد)