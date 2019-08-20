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تعلن شركة طيبة للإستثمار عن تاريخ وطريقة صرف ارباح الربع الثاني لعام 2019م

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تعلن شركة طيبة للإستثمار عن تاريخ وطريقة صرف ارباح الربع الثاني لعام 2019م تعلن شركة طيبة للإستثمار عن تاريخ وطريقة صرف ارباح الربع الثاني لعام 2019م
تفاصيل الإعلان إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 04 - 08 - 2019م حول توزيع أرباح الربع الثاني لعام 2019م بما نسبته 4.50% من رأس المال لمساهمي طيبة للإستثمار المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 06 - 08 - 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , فإنه يسر طيبة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم إعتباراً من يوم الإثنين 25 - 12 - 1440هـ الموافق 26 - 08 - 2019م توزيع الأرباح بواقع (0.45) خمسة واربعون هللة للسهم الواحد ، وذلك عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الإستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك ، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ، ولمزيد من الإستفسار يرجي الإتصال ببنك الرياض على الأرقام (8001222444 ) أو (920001816) ، كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA .

مباشر (اقتصاد)

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