المبيعات ترتفع بالأرباح النصفية لشركات توزيع الوقود بالخليج

من: إيناس بهجت

مباشر: تمكنت أرباح شركات خدمات توزيع الوقود المدرجة بأسواق الأسهم الخليجية، من تحقيق صعوداً في أرباحها خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2019، بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث كانت المبيعات هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع ربحية تلك الشركات.

ووفقا لمسح أجراه "مباشر" على النتائج المالية لدى خمس شركات خليجية متخصصة في توزيع الوقود، بلغت أرباحها العائدة على مساهميها قيمة نحو 499.91 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل أرباح بقيمة 472.87 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2018.

وتأثرت نتائج شركات توزيع الوقود بالخليج في تلك الفترة إيجابياً بارتفع المبيعات وزيادة الطلب، وهبوط التكاليف والمصروفات المباشرة، وفقاً لما أعلنت عنه الشركات في بيانات لها على مواقع أسواق المال بكل دولة.

وتصدرت شركة توزيع الوقود الإماراتية "أدنوك للتوزيع"، أرباح تلك الشركات قيمتها 319 مليون دولار بالفترة المذكورة، مقابل نحو 305 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018، بنسبة نمو بلغت 4.32 بالمائة.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح النصفية لـ"أدنوك" إلى ارتفاع هامش الربح بنحو 24.1 بالمائة مقابل 23.8 بالمائة خلال النصف الأول 2018، نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 7 بالمائة.

وجاءت بالمركز الثاني شركة قطر للوقود، إذ سجلت أرباحاً قدرها 150.47 مليون دولار، مقارنة بنحو 138.11 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2018، وبزيادة 9 بالمائة، وفقا للنتائج المالية للشركة.

واحتلت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المدرجة بسوق المال السعودي "تداول"، المرتية الثالثة بقيمة قدرها 12.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل نحو 9.92 مليون دولار سعودي في النصف الأول من عام 2019 بارتفاع 26.6 بالمائة.

ويعود تلك الأرباح القوية إلى زيادة إيرادات الشركة الدريس السعودية 2 بالمائة، إلى 700 مليون دولار بالفترة ذاتها، مقابل نحو 686 مليون دولار بنفس الفترة من عام 2018.

وحققت شركة أولى للوقود بالكويت رابع الأرباح بقيمة قدرها 9.64 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 9.50 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد تغيير مؤثر في صافي الربح، كما أن الانخفاض في مجمل الدخل قد تكافئ مع الزيادة في الدخل الآخر.

التراجع الوحيد

فيما تراجعت أرباح شركة نفط عمان في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20.2 بالمائة، لتصل إلى 8.24 مليون دولار، مقارنة بأرباح قيمتها 10.34 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وأشارت النتائج المالية لتراجع المبيعات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.8 بالمائة، لتصل إلى 740.14 مليون دولار، مقارنة بنحو 777.75 مليون دولار في النصف الأول في العام الماضي.

والإنفوجراف التالي يوضح أرباح شركات توزيع الوقود الخليجية بالنصف الأول:

إجراءت حاسمة

يشار إلى أن اغلب الدول الخليجية أخذت قرارات حاسمة حيال أسعار الوقود وكان أولها دولة قطر والتي قامت بتحرير الأسعارفي مايو 2015 ، تلتها دولة الإمارات في يونيو من العام ذاته، كما حررت سلطنة عمان أسعار الوقود في شهر يناير 2016.

فيما قامت السعودية برفع أسعار الوقود في ديسمبر 2015، والبحرين في مطلع 2016، ورفعت الكويت أسعارها في سبتمبر من العام ذاته.

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