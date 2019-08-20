الأصول المالية في إيطاليا تتراجع قبيل تصويت سحب الثقة المرتقب

مباشر: تراجعت الأصول المالية في إيطاليا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب تصويت الثقة المحتمل في الحكومة الشعبوية بثالث أكبر اقتصاد أوروبي.

وتأتي الخسائر في الأسواق المالية الإيطالية بالتزامن مع تأرجح الحكومة الائتلافية في البلاد على حافة الانهيار.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء في إيطاليا "جوسبي كونتي" خطاباً أمام البرلمان في البلاد في وقت لاحق من اليوم، قبيل تصويت الثقة المحتمل.

ومن المحتمل أن يؤدي ظهرو كونتي في البرلمان إلى تصويت للثقة، والذي قد يؤدي في حالة خسارته، إلى تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة.

وكان رئيس حزب الرابطة اليميني "ماتيو سالفيني" دعا لعقد انتخابات مبكرة بسبب التوترات بين الائتلاف الحاكم.

وقال "سيتي جروب" في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج أن السيناريوهات السياسية التي قد تنجم عن خطاب رئيس الوزراء الإيطالي أمام البرلمان يوم الثلاثاء من غير المرجح أن تكون جيدة بالنسبة للسندات الحكومية في البلاد.

ويتوقع البنك الأمريكي أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية مستحقة السداد بعد 10 أعوام ونظيرتها الألمانية لنفس الآجل، وهو مؤشر رئيسي لرصد الخطر في البلاد، أن يظل أعلى 190 نقطة أساس مع احتمالات أعلى لارتفاع الفارق.

وكان الفارق بين عائد الديون الإيطالية والألمانية ارتفع اليوم إلى مستوى 215 نقطة أساس، بعد أن لامس 179 نقطة أساس في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.

ويتخوف المستثمرون من أن تؤدي خطط سالفيني لتعزيز الإنفاق إلى تجدد النزاع بين روما وبروكسل بشأن عجز موازنة البلاد.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" للأسهم الإيطالية بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 125 نقطة ليهبط إلى 20594 نقطة.

وتراجعت أسعار السندات الإيطالية كذلك مع موجة بيعية ليرتفع العائد على تلك الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات إلى 1.453 بالمائة.

وتوجد علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.

وخلال نفس التوقيت، استقرت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 1.1076 دولار.