4 عوامل تتراجع بأرباح مجموعة صافولا بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة صافولا تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.7 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة نشرت يوم الثلاثاء على "تداول" بلغ صافي أرباحها نحو 110.2 مليون ريال، مقابل 140.7 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي.

وقالت المجموعة إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2019م مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس يعود إلى إنخفاض حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة، وارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة.

وتابعت: بالإضافة إلى إرتفاع صافي التكلفة التمويلية الناتجة عن تطبيق (المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية رقم 16-عقود الايجار) الذي بدأ تطبيقه خلال العام 2019م، بالإضافة إلى خسائر سعر صرف العملات الأجنبية؛ وانخفاض مبيعات قطاع الأغذية.

كما أشارت إلى أن الانخفاض في صافي الربح جاء على الرغم من الانخفاض في المصروفات التشغيلية، والارتفاع في المبيعات وإجمالي الربح في قطاع التجزئة، والارتفاع في إجمالي الربح في قطاع الأغذية، إضافة إلى الأثر غير المتكرر الناتج عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة.

وعلى أساس ربعي قفزت أرباح المجموعة بنحو 1649 بالمائة ؛ وكانت الشركة سجلت بالربع الأول من العام الجاري نحو 6.3 مليون ريال.

وعزت الشركة القفزة القوية في صافي الأرباح على أساس ربعي إلى الارتفاع في المبيعات وإجمالي الربح في قطاع التجزئة، والارتفاع في إجمالي الربح في قطاع الأغذية؛ إضافة إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري قفزت أرباح الشركة إلى 116.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 56.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، بارتفاع 107.1 بالمائة.

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