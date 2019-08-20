"عذيب للاتصالات" تتوقع نشر نتائج الربع الأول قبل نهاية 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019، في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن عدم تمكنها من نشر نتائج الثلاثاة أشهر، يعود لعدم نشر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس / أذار 2019.

وأشارت إلى أن سبب تأخر النتائج المالية، يعود إلى تعيين مراجع حسابات جديد، من قبل الجمعية العامة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 4 أغسطس / آب 2019م، ويحتاج المراجع الخارجي لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتوقعت الشركة نشر قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو / حزيران الماضي، خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م، بعد الانتهاء من نشر القوائم السنوية.

ونوهت الشركة، إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.

وأكدت أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وأعلنت الشركة، مؤخرا عن تكبدها خسائر صافية بلغت 21.87 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل أرباح بقيمة 55.42 مليون ريال بالفترة نفسها من العام السابق.

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