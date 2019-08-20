أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"عذيب للاتصالات" تتوقع نشر نتائج الربع الأول قبل نهاية 2019

Google+ Print
"عذيب للاتصالات" تتوقع نشر نتائج الربع الأول قبل نهاية 2019 "عذيب للاتصالات" تتوقع نشر نتائج الربع الأول قبل نهاية 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2019، في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن عدم تمكنها من نشر نتائج الثلاثاة أشهر، يعود لعدم نشر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس / أذار 2019.

وأشارت إلى أن سبب تأخر النتائج المالية، يعود إلى تعيين مراجع حسابات جديد، من قبل الجمعية العامة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 4 أغسطس / آب 2019م، ويحتاج المراجع الخارجي لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتوقعت الشركة نشر قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو / حزيران الماضي، خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م، بعد الانتهاء من نشر القوائم السنوية.

ونوهت الشركة، إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.

وأكدت أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وأعلنت الشركة، مؤخرا عن تكبدها خسائر صافية بلغت 21.87 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل أرباح بقيمة 55.42 مليون ريال بالفترة نفسها من العام السابق.

ترشيحات:

"جبل عمر" تقفز بأرباح قطاع العقارات السعودي.. رغم خسائر "إعمار"

السعودية.. 2.5 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة خلال يوليو

وكالة: أرامكو تختار "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي

مسح.. صادرات النفط السعودية تنخفض لأدنى مستوى بـ4 سنوات ونصف

الودائع بالبنوك السعودية ترتفع 8.1%بالربع الثاني..والقروض تقفز 100 مليار ريال

قيادات حكومية سعودية تبحث التوظيف وتحديات سوق العمل..سبتمبر المقبل

محافظ الحبوب السعودية يكشف موعد صرف مستحقات مزارعي القمح

الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح