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بشرى سارة للمغادرين عبر مطار بيروت الدولي

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بشرى سارة للمغادرين عبر مطار بيروت الدولي بشرى سارة للمغادرين عبر مطار بيروت الدولي

وقال الحريري إن "هناك أعمالا إضافية ستقوم بها بالتعاون مع الوزارات المعنية لمواكبة المسافر بأن تكون رحلته أمتع في مطار رفيق الحريري، لسوء الحظ تأخرنا وسبب لنا هذا الأمر خسائر".

وأضاف "يجب أن نطور المطار وأن نوسعه لمواكبة ازدياد عدد المسافرين من خلاله، علينا احترام المواطن اللبناني وسنشهد عملاً دؤوباً للحكومة في الأيام المقبلة".

ورداً على سؤال حول العقوبات الأمريكية قال الحريري:" لست أنا من يحدد العقوبات الاميركية، الحكومة الاميركية واضحة في مقاربتها للأمور، لبنان هل هو بلد مستهدف؟  وعلاقتنا جيدة مع الولايات المتحدة ونتابعها بشكل حثيث وذهبت لهناك و كذلك جمعية المصارف ووفد نيابي كذلك الأمر".

وعن التقرير المرتقب بشأن تصنيف لبنان الإئتماني، لفت الحريري إلى:" أننا نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف ووزير الماليوة والاقتصاد،  وموازنة 2019 كانت جيدة بالنسبة لنا بالأرقام ويجب أن ننهي موازنة 2020 هذا العام قبل انتهاء المهلة الدستورية وهذا الامر يعطي انطباعاً للمؤسسات المالية الدولية بأن لبنان جدّي في عمله".

هذا وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في الأشهر الماضية أزمة إزدحام خانقة في صالات المغادرين والوافدين ما أدى إلى حدوث فوضى وإشكالات بين المسافرين وبين المسافرين والقوى الأمنية وتأخر بعض المسافرين عن الالتحاق بطائراتهم.

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