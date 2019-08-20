تعلن مجموعة صافولا النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة اشهر)

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2019م مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى الأسباب التالية: -

- انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة.

- ارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة.

- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية الناتجة عن تطبيق (المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية رقم 16-عقود الايجار) الذي بدأ تطبيقه خلال العام 2019م، بالإضافة إلى خسائر سعر صرف العملات الأجنبية؛

-انخفاض مبيعات قطاع الأغذية.

وقد جاء الانخفاض في صافي الربح على الرغم مما يلي:

- الانخفاض في المصروفات التشغيلية.

- الارتفاع في المبيعات وإجمالي الربح في قطاع التجزئة.

- الارتفاع في إجمالي الربح في قطاع الاغذية.

- والأثر غير المتكرر الناتج عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة.

بالإضافة إلى أسباب تحقيق أرباح في صافي الدخل المشار اليها أعلاه، فإن الانخفاض في إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من العام 2019 مقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل من العام السابق تعزى إلى ما يلي:

- الزيادة في خسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة خارج السعودية.

جاء تحقيق الأرباح في إجمالي الدخل الشامل على الرغم مما يلي:

- ارتفاع حصة المجموعة في الدخل الشامل الآخر المتعلقة بالاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية و؛

- الزيادة الناتجة عن تغير القيمة العادلة في بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر"