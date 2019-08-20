أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن مجموعة صافولا النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة اشهر)

Google+ Print
تعلن مجموعة صافولا النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة اشهر) تعلن مجموعة صافولا النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة اشهر)
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2019م مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى الأسباب التالية: -

- انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة.

- ارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة.

- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية الناتجة عن تطبيق (المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية رقم 16-عقود الايجار) الذي بدأ تطبيقه خلال العام 2019م، بالإضافة إلى خسائر سعر صرف العملات الأجنبية؛

-انخفاض مبيعات قطاع الأغذية.

وقد جاء الانخفاض في صافي الربح على الرغم مما يلي:

- الانخفاض في المصروفات التشغيلية.

- الارتفاع في المبيعات وإجمالي الربح في قطاع التجزئة.

- الارتفاع في إجمالي الربح في قطاع الاغذية.

- والأثر غير المتكرر الناتج عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة.

بالإضافة إلى أسباب تحقيق أرباح في صافي الدخل المشار اليها أعلاه، فإن الانخفاض في إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من العام 2019 مقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل من العام السابق تعزى إلى ما يلي:

- الزيادة في خسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة خارج .

جاء تحقيق الأرباح في إجمالي الدخل الشامل على الرغم مما يلي:

- ارتفاع حصة المجموعة في الدخل الشامل الآخر المتعلقة بالاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية و؛

- الزيادة الناتجة عن تغير القيمة العادلة في بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح