تراجع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.574 بالمائة.

كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين بمقدار 3 نقاط إلى 1.525 بالمائة.

أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً فسجلت تراجعاً بمقدار 3 نقاط أساس عند 2.054 بالمائة.

وكان العائد على سندات الخزانة الأمريكية ارتفع أمس مع اتجاه التعاملات مجدداً إلى الأصول الخطرة وتراجع المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، والتطورات التجارية الإيجابية.

كما قررت حكومة دونالد ترامب تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

ولكن الأنظار تتجه الآن إلى البنوك المركزية، حيث من المقرر أن يعلن بنكا الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي محضر اجتماعهما الأخير يومي الأربعاء والخميس على الترتيب.

كما يترقب المستثمرون اجتماع جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري بحضور رؤساء البنوك المركزية.