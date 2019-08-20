هبوط حاد لأرباح "شاومي" مع صعود أقل من التوقعات للإيرادات

مباشر: شهدت أرباح شركة "شاومي" هبوطاً حاداً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما صعدت الإيرادات بنحو 15 بالمائة لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 1.96 مليار يوان في الربع الثاني من العام الجاري بهبوط بلغت نسبته 87 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد الإيرادات فسجلت مستوى 51.95 مليار يوان (7.36 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 45.24 مليار يوان في فترة المقارنة.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "شاومي" ستزيد عند 53.52 مليار يوان.

وأوضح بيان "شاومي" أن الإيرادات من الهواتف الذكية سجلت 32 مليار يوان في الربع الثاني من 2019، مشيرة إلى أن زيادة عمليات البيع ومتوسط السعر ساهما في ارتفاع المبيعات.

وبلغ عدد الهواتف الذكية التي باعتها "شاومي" في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مستوى 32.1 مليون وحدة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، سجلت "شاومي" أرباحاً بقيمة 5.15 مليار يوان مع إيرادات بنحو 95.7 مليار يوان.