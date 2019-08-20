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تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن تعيين عضواً منتدباً للشركة و تعيين رئيس تنفيذي جديد

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تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن تعيين عضواً منتدباً للشركة و تعيين رئيس تنفيذي جديد تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن تعيين عضواً منتدباً للشركة و تعيين رئيس تنفيذي جديد
تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 20 اغسطس 2019 بتعيين الرئيس التنفيذي الحالي المهندس/ سعود بن عبد الله محمد الصانع عضواً منتدباً للشركة وفقاً للمهام والصلاحيات المكلف بها من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01 سبتمبر 2019 إضافة إلى إستمراره كعضو في مجلس إدارة الشركة حتى إنتهاء الدورة الحالية للمجلس في 11 من شهر نوفمبر عام 2021 م. و تعيين المهندس/ علي محمد العسيري رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداءً من تاريخ 01 سبتمبر 2019.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول والعاملين بالشركة للمهندس/ سعود بن عبد الله محمد الصانع بوافر الشكر والإمتنان على مجهوداته وانجازاته القيمة طوال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة .

كما يرحب المجلس بالمهندس علي محمد العسيري متمنين له التوفيق في مهامه القادمة.

مباشر (اقتصاد)

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