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مقتل وإصابة 6 جنود يمنيين بسيطرة قوات الحزام الأمني على معسكر للشرطة في أبين

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القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الشرطة العسكرية وقوات الحزام الأمني إثر هجوم شنته الأخيرة على معسكر الشرطة في منطقة الكود بمديرية خنفر شمال شرقي أبين، انتهى بالسيطرة عليه.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 6 جنود فيما قُتل مدني وأصيب آخر.

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في السياق، قُتل الجندي محمد سالم أبو سنة، الحارس الشخصي لقائد قوات النجدة في محافظة أبين، في مواجهات مع قوات الحزام الأمني قرب مقر شرطة المرور في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من سيطرة قوات الحزام الأمني، على معسكر تابع للداخلية اليمنية في محافظة أبين مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأبلغ مصدر محلي في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الحزام الأمني بقيادة عبد اللطيف السيد، سيطرت على معسكر قوات الأمن الخاصة في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين، دون مواجهات.

وأضاف أن قوات الأمن الخاصة سلمت المقر ومخازن أسلحة والعتاد إلى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب ساعات من حصارها مقر المعسكر بنحو 20 آلية.

وأحكم المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت الماضي، قبضته على العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرته على قصر معاشيق الرئاسي ومقر ومعسكرات الجيش اليمني.

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