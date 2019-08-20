"جبل عمر" تقفز بأرباح قطاع العقارات السعودي.. رغم خسائر "إعمار"

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سجلت الشركات العقارية المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي، بدعم مباشر من "جبل عمر".

وتمكنت شركة جبل عمر للتطوير، أن تتحول للربحية بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر كبيرة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتتغلب على خسائر إعمار المدينة العقارية، والبحر الأحمر.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، أن صافي أرباح القطاع قفزت نحو 191.64 بالمائة إلى 103.9 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل 35.6 مليون ريال بالفترة المقارنة.

ويضم قطاع إدارة وتطوير العقارات 9 شركات تنتهي سنتها المالية بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، إلى جانب شركة مكة للإنشاء التي تتبع التقويم الهجري، وشركة المراكز العربية، التي تنتهي سنتها المالية بنهاية مارس / آذار.

وسجلت 7 شركات صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2019، ارتفعت أرباح 4 شركات منها، مقابل تراجع أرباح 3 شركات، وأعلنت كل من شركتي إعمار المدينة العقارية، والبحر الأحمر العالمية عن صافي خسائر.

تحول إيجابي

وتحولت شركة جبل عمر للتطوير، إلى الربحية بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ 30.05 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت 147.37 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية، إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، وإيرادات الفنادق، والإيرادات الأخرى.

وتمكنت شركة مدينة المعرفة، كذلك من التحول للربحية بالربع الثاني من 2019، بأرباح صافية بلغت 5.48 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 8.86 مليون ريال للربع الثاني من 2018.

وقالت الشركة إن تحولها للربحية يعود إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الأصول عن طريق الاستحواذ.

دار الأركان

وسجلت شركة دار الأركان أعلى الأرباح على مستوى القطاع، رغم هبوط أرباح الشركة بنحو 31 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، إلى 74.96 مليون ريال.

وعزت الشركة، انخفاض صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى تراجع مبيعات العقارات.

وأشارت إلى أن انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية من المرابحات الإسلامية تم تعويضه، بانخفاض مصاريف التشغيل وأعباء التمويل، وارتفاع إيرادات التأجير.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من 2019، تراجعت الأرباح المجمعة لقطاع العقارات، نحو 27.25 إلى نحو 259.45 مليون ريال، مقابل 356.6مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وظلت دار الأركان بالمركز الأول من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 100.47 مليون ريال، للنصف الأولى من 2019، مقابل 439.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 77 بالمائة.

وكانت أقل الأرباح بالنصف الأول، لشركة مدينة المعرفة، التي أعلنت عن صافي ربح بلغ نحو 25 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 22.35 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

ورفعت كل من شركتي إعمار والبحر الأحمر، صافي الخسائر بالنصف الأول من 2019 إلى حوالي 101 مليون ريال و45.5 مليون ريال، لكل منهما على الترتيب.

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