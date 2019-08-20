18.5 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية بالنصف الأول..والنصيب الأكبر للإماراتية

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت البنوك والمصارف المدرجة بأسواق المال الخليجية خلال الربع الثاني من 2019 نمواُ بصافي أرباحها بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لرصد لـ"مباشر" ارتفع صافي ربح البنوك بالخليج إلى 9.33 مليار دولار أمريكي، مقابل 8.57 مليار دولار بالربع المناظر من العام الماضي.

وعلى مستوى النصف الأول سجلت البنوك والمصارف المدرجة وعددها 61 بنكاً، نمواً أيضاً بصافي الربح بنسبة 8.5 بالمائة لتسجل نحو 18.54 مليار دولار وذلك مقابل 17.08 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب رصد "مباشر" تصدر بنك "الإمارات دبي الوطني" قائمة الأعلى ربحية في القيمة خلال النصف الأول؛ ليصل إلى 2.036 مليار دولار، وتلاه بنك قطر الوطني بنحو 2.023 مليار دولار، وجاء ثالثاً بنك أبوظبي الأول بصافي ربح قدره 1.722 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

البنوك الإماراتية تقود الأرباح

ويظهر رصد "مباشر" استحواذ البنوك الإماراتية، المدرجة بأسواق المال وعددها 18 بنكاً على النصيب الأكبر من إجمالي الربح لتشكل نحو 39.20 بالمائة من إجمالي أرباح البنوك الخليجية، لتسجل قفزة في صافي الربح بنسبة 23.33 بالمائة لتصل إلى 3.66 مليار دولار، مقابل 2.966 مليار دولار بالربع ذاته من العام 2018.

فيما سجلت خلال النصف الأول نمواً بنسبة 16.65 بالمائة بعدما بلغ صافي ربح البنوك نحو 6.61 مليار دولار، مقابل 5.66 مليار دولار أرباح النصف الأول من العام 2018.

وبحسب مسح "مباشر" سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر قيمة في صافي الربح خلال النصف الأول من 2019 ليصل صافي الربح إلى 2.036 مليار دولار، مقابل 1.36 مليار دولار، وتلاه بنك أبوظبي التجاري مسجلاً صافي ربح قدره 1.722 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

البنوك السعودية

وحلت البنوك السعودية ثانياً مستحوذة على 28.8 بالمائة من إجمالي صافي الربح، ليصل إلى 2.68 مليار دولار، مقارنة بـ2.82 مليار دولار بالربع الثاني من العام 2018، مسجلة تراجع بنسبة 4.7 بالمائة.

وسجلت بالنصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 2.88 بالمائة ليصل صافي أرباح البنوك السعودية إلى 5.9 مليار دولار، مقارنة بـ5.76 مليار دولار عن النصف الأول من 2018.

وشكلت أرباح كل من البنك الأهلي والراجحي النصيب الأكبر من إجمالي أرباح البنوك السعودية، والتي يصل عددها إلى 11 بنكاً مدرجاَ.

وحقق الأهلي التجاري نمواً بصافي ربحه خلال الربع الثاني بنسبة 24 بالمائة مسجلاً 714.2 مليون دولار، مقابل 576.15 مليون دولار عن الربع المماثل من العام الماضي كما حقق البنك نمواً بصافي ربحه خلال النصف الأول بنسبة 14.6 بالمائة ليبلغ 1.454 مليار دولار.

قطر الوطني يقود البنوك القطرية

وجاءت البنوك القطرية، والتي تشمل 9 بنوك مدرجة بالبورصة، بالمركز الثالث بين البنوك الخليجية لتشكل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي الأرباح المحققة للقطاع بالخليج، مسجلة نحو 1.67 مليار دولار مقابل 1.56 مليار دولار عن الربع نفسه من العام الماضي مسجلة ارتفاع في صافي الربح بنسبة 6.7 بالمائة.

أما على صعيد النصف الأول سجلت البنوك القطرية نمواً بنسبة 5.3 بالمائة ليصل صافي الربح إلى 3.36 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشير رصد" مباشر" إلى أن بنك قطر الوطني" تصدر البنوك القطرية في قيمة صافي الربح وسجل خلال الربع الثاني نحو 1.044 مليار دولار، مقابل 1.006 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 3.8 بالمائة.

أرباح البنوك الكويتية ترتفع 9%

استحوذت البنوك الكويتية، وعددها 10 بنوك مدرجة، على 8.7 بالمائة من اجمالي صافي الربح المحقق للبنوك الخليجية لتصل إلى 811.5 مليون دولار، مقابل 742.02 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.4 بالمائة.

وسجلت بالنصف الأول من العام الجاري نمواً بصافي أرباحها إلى 8.4 بالمائة لتصل إلى 1.61 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحقق بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية، في الأصول نحو 332.03 مليون دولار أمريكي صافي ربح مقابل 302.23 مليون دولار عن الربع المقارن من 2018 بزيادة 9.8 بالمائة.

وشكلت البنوك البحرينية، والتي تشمل 5 بنوك محلية مدرجة، نحو 2.7 بالمائة من إجمالي صافي الربح المحقق للبنوك بالخليج خلال الربع الثاني لتصل إلى 255.85 مليون دولار، مقارنة بـ242.14 مليون دولار عن الربع المقارن من العام الماضي بزيادة 5.66 بالمائة.

أما البنوك العمانية فقد شكلت ما نسبته 2.7 بالمائة من إجمالي صافي ربح البنوك الخليجية، لتصل إلى 251.352 مليون دولار، مقارنة بـ236.62 مليون دولار عن الربع المقارن من العام الماضي بزيادة قدرها 6.23 بالمائة.

لمزيد من التقارير:

البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

بنوك الإمارات.. أرباح متنامية وإيرادات تصاعدية

5 بنوك عُمانية تقود أرباح القطاع الفصلية ونصف السنوية للنمو

مسح.."الوطني" يقتنص 63% من الأرباح الفصلية للبنوك القطرية

مسح.. 248 مليون دينار أرباحاً فصلية للبنوك الكويتية بارتفاع 9.4%

أرباح البنوك البحرينية تهبط 4% بالربع الثاني

البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح.. البنوك السعودية ترفع استثماراتها 18.2% بنهاية الربع الثاني

رصد.. أصول البنوك السعودية تقفز لـ622.1 مليار دولار بالربع الثاني

الائتمان المصرفي بالسعودية يرتفع 3.1% بالربع الثاني 2019

مسح.."سابك" تقلص أرباح شركات البتروكيماويات 65% بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

تحول إيجابي لشركات الأسمنت السعودية بالربع الثاني..يقفز بأرباح الستة أشهر

نتائج متباينة لـ"الرعاية الصحية" السعودي بالربع الثاني..و"المواساة" تقتنص 49%

"بترورابغ" تتحول بقطاع الطاقة السعودي للخسائر بالربع الثاني..وتدعم المبيعات

"السريع" تتحول بقطاع السلع طويلة الأجل للخسائر بالربع الثاني

مسح..31% نمواً بالأرباح الفصلية لشركات النقل السعودية بقيادة "الخدمات الأرضية"

رصد.. أرباح مليارية لعدد محدود من الشركات السعودية بالربع الثاني

رصد..أرباح شركات الأسمنت الخليجية تقفز 136%..والنصيب الأكبر للسعودية

رصد.. صادرات الخام السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2017