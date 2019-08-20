خسائر الليرة التركية تتجاوز 1% لتسجل أدنى مستوى في شهر

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجعت عملة تركيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكون عند أدنى مستوى في شهر بعد تحرك البنك المركزي والمخاوف السياسية.

وتأتي الخسائر في قيمة العملة المحلية لتركيا بعد أن تحرك البنك المركزي في البلاد لتخفيف شروط إقراض البنوك.

وقرر البنك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي على البنوك التي يتراوح نمو القروض لديها بين 10 و20 بالمائة، في خطوة ينظر إليها المستثمرون على أنها تشجع على زيادة القروض لتعزيز الاستثمار.

وأصبحت نسبة متطلبات الاحتياطي على البنوك للودائع ذات آجل استحقاق مدة تصل لثلاثة أشهر 2 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة في السابق.

كما تراجعت نسبة متطلبات الاحتياطي إلى 2 بالمائة بدلاً من 4 بالمائة على الودائع التي تصل مدة استحقاقها إلى 6 أشهر.

في حين رفع المركزي التركي معدل الفائدة على متطلبات الاحتياطي المقومة بالليرة إلى 15 بالمائة بدلاً من 13 بالمائة وذلك بالنسبة للبنوك ذات معدل نمو للقروض يتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة كما حددها عند 5 بالمائة بالنسبة للبنوك الأخرى.

جدير بالذكر أن المركزي التركي خفض معدل الفائدة 425 نقطة أساس دفعة واحدة في الشهر الماضي لتكون أكبر وتيرة خفض في العام الحالي حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان غير راضٍ عن معدلات الفائدة في البلاد ويطالب بالمزيد من تقليص تكاليف الاقتراض.

ومن جهة أخرى، تشهد أنقرة توترات سياسية على خلفية الوضع مع سوريا وحكومة بشار الأسد في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى مستوى 5.7223 ليرة، وهو أدنى مستوى في نحو شهر تقريباً.

وتسيطر الخسائر على الليرة لتفقد نحو 2.45 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى الآن.

لكن العملة التركية تمكنت من تقليص خسائرها مقابل الورقة الخضراء في العام الحالي لتصبح 6.30 بالمائة.