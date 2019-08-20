السعودية.. 2.5 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة خلال يوليو

الرياض – مباشر: أعلن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات الحركة السياحية بالمملكة خلال شهر يوليو/ تموز 2019.

وقال المركز، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم، إن المملكة استقبلت 600 ألف رحلة سياحية وافدة خلال الشهر الماضي وهو نفس الرقم المسجل خلال الشهر المماثل من عام 2018.

وبلغ إجمالي إنفاق السياحة الوافدة بالمملكة خلال يوليو/ تموز 2019 نحو 2.5 مليار ريال، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وأضاف "ماس"، ان عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الأجانب بالمملكة في الشهر الماضي وصلت إلى 3.1 مليون ليلة، مقارنة بـ 3.3 مليون ليلة سياحية في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي.

وعلى مستوى السياحة المحلية، بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة، مقابل 2.9 مليون رحلة في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو/ تموز من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية - ماس، في 30 يوليو/ تموز الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019.

وذكر المركز، أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، في وقت سابق، إن المملكة استقبلت نحو 50 مليون رحلة سياحية وافدة خلال آخر 3 أعوام، وبلغ إجمالي الإنفاق خلالها 285 مليار ريال؛ بواقع 93.5 مليار ريال في عام 2016، و97.8 مليار ريال بالعام 2017، وفي العام الماضي بلغت 93.4 مليار ريال.

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