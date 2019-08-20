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برأسمال تريليون ريال..7563 مصنعاً عاملا بالسعودية بنهاية الربع الأول

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الرياض – مباشر: كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، عن إحصاءات المصانع بالمملكة وإجمالي رؤوس أموالها بنهاية الربع الأول من عام 2019، والتي اقتربت من تريليون ريال.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن إجمالي عدد المصانع في المملكة وصل إلى 7563 مصنعاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للمركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وأضافت الوزارة، أن عدد العمالة بالمصانع في المملكة وصل إلى 1.05 مليون عامل.

وبلغ إجمالي رأس المال لجميع المصانع في السعودية 952.14 مليار ريال، وفقاً للوزارة.

وكان عدد المصانع بالمملكة يبلغ 7630 مصنعاً في الربع الأول من عام 2018، كان يعمل بها 1.05 مليون عامل، ووصل إجمالي رؤوس أموالها 1.1 تريليون ريال.

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