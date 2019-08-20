محلل يمني: مؤتمر السعودية لا يزال قائما والمجلس الانتقالي حدد الوفد الممثل له

وقال لقور في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، إن "الرئيس هادي سيظل هو الرئيس الشرعي لليمن مهما كان".

FAWAZ SALMAN

وأشار إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على شرعيته وبالتالي لن يكون ذلك موضوع نقاش في المرحلة الحالية، وإنما يمكن إعادة تركيب هيكل الشرعية العام حتى تواجه الظروف والمتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".

وعن مؤتمر عدن الذي تم تأجيله، قال المحلل اليمني إن "الترتيبات والدعوة ما زالت قائمة لترتيب جدول الأعمال".

ولفت لقور إلى أن "المجلس الانتقالي لا يهدف من وراء هذه الحملة التي قام بها في عدن واليوم في أبين، الحصول على مواقع وزارية".

وأوضح أن "ما يهم الانتقالي الآن كيفية إدارة الشأن الجنوبي محليا وليس سياسيا".

ولفت المحلل اليمني إلى أن "ما حصل في عدن خلال الأسابيع الماضية جاء نتيجة حتمية لتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والكهرباء والصحة، لذلك سيكون السؤال المطروح هو ماذا سيكون الوضع في الجنوب في ظل إصرار المجلس الانتقالي تحمل إدارة الجنوب في المرحلة الحالية، فبالتالي الحوار ما زال مطروح وقائم وتم تحديد تشكيلة الوفد الذي سيمثل الانتقالي في الحوار، لكن ما زالت هناك بعض الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بالحوار".

كانت مصادر يمنية قد قالت إن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن السيطرة على ميناء عدن، أرجأ قمة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية لتضم أعضاء من المجلس ولإنهاء الوضع المتوتر في المدينة .

ودعت السعودية لعقد القمة بعد أن سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في 10 أغسطس/آب الجاري، على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة الساحلية الجنوبية، التي تمثل المقر المؤقت لحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من الرياض.

وكانت ترددت أخبار حول اقتراح لتشكيل حكومة جديدة لتضم اعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي شرط انسحابه من المناطق والمؤسسات، التي سيطر عليها على أن تتم نقل صلاحيات الرئيس هادي لنائب جديد مع الاحتفاظ لهادي بسلطة رمزية كرئيس للحكومة .