أرباح وإيرادات "بايدو" الصينية تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: تراجعت أرباح شركة "بايدو" في الربع الثاني من العام الجاري لكنها تفوقت على التوقعات، بينما زادت الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الصينية "بايدو"، أمس الاثنين، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 2.41 مليار يوان (351 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 6.40 مليار يوان في فترة المقارنة من العام الماضي.

وسجل محرك البحث صيني أرباحا للسهم عند مستوى 10.11 يوان في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل تقديرات بـ6.12 يوان.

و"بايدو" هو محرك بحث مصنف رقم واحد في الصين والرابع عالمياً ويبحث في أكثر من 57 تصنيف مختلف منها الصور والفيديو والأخبار والوثائق.

وعلى صعيد الإيرادات فزادت في الربع الثاني من 2019 عند 26.32 مليار يوان (3.84 مليار دولار)، مقابل مستوى 25.97 مليار يوان في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "بايدو" ستتراجع إلى 25.76 مليار يوان.

ووصل عدد المستخدمين اليومي النشطين لتطبيق "بايدو" إلى 188 مليون فرد في يونيو/حزيران، بزيادة بنحو 27 بالمائة على أساس سنوي.

أما خدمة "بايدو" والتي تُدعى "أي كيا" فسجلت أعداد اشتراكات تصل إلى 100.5 مليون اشتراك في يونيو/حزيران بارتفاع 50 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع سهم "بايدو" في تعاملات ما قبل الجلسة في البورصة الأمريكية بنحو 8 بالمائة.