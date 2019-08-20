جونسون يطالب بحل أزمة حدود أيرلندا لتمرير صفقة البريكست

مباشر: أبلغ رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال من الممكن إقرار صفقة البريكست من قبل المشرعين البريطانيين حال موافقة بروكسل استبعاد الجزء الأكثر إثارة للجدل في الاتفاقية المتعلق بمستقبل الحدود الأيرلندية مع أيرلندا الشمالية.

وقال جونسون في خطاب إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الثلاثاء، إن ما يسمى بـ"اتفاق ضمانات" إيرلندي - وهو الجزء الأكثر إثارة للجدل في صفقة البريكست – كان غير قابل للاستمرار ويجب إزالته.

وأوضح أنه إذا تم التخلص من اتفاق الضمانات من اتفاقية البريكست، فإن الصفقة يمكن أن تظل قابل للتمرير من قبل الغالبية في البرلمان البريطاني قبل الموعد المحدد لعملية مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض بالفعل صفقة الخروج الحالية التي تفاوضت عليها رئيس الوزراء السابقة تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

وكتب جونسون لـ"تاسك" اليوم: "أنا واثق من أن برلماننا سيكون قادراً على التحرك بسرعة إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مرضٍ لا يحتوي على اتفاق ضمانات".

ويأتي خطاب جونسون وسط مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بالبريسكت هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء إلى القارة الأوروبية من أجل لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم الأربعاء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد على 0.2 بالمائة مسجلاً 1.2097 دولار.

وخلال نفس الفترة، انخفضت قيمة العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة ليصعد اليورو إلى 0.9160 إسترليني.