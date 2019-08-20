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محلل: اشتروا الذهب عند أي سعر

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محلل: اشتروا الذهب عند أي سعر محلل: اشتروا الذهب عند أي سعر

مباشر: دعا محلل لشراء معدن الذهب عند أي سعر، معتبراً أن المستثمرين سيحققون مكاسب على المدى الطويل مع اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي.

وقال مارك موباس مؤسس "موباس كابيتال بارتينير" في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن الآفاق طويلة الآجل للذهب تشير لصعود ملحوظ، مع حقيقة أن المعروض النقدي من المتوقع أن يرتفع.

وأضاف: "بصراحة أعتقد يجب أن تشتري الذهب عند أي مستوى".

وفي الشهر الجاري سجل معدن الذهب أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد تعريفات جمركية ضد الصين.

ويرى موباس أنه مع جهود البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة فإن طباعة الأموال ستحدث بشكل كبير للغاية، مرشحاً تخصيص نحو 10 بالمائة من المحفظة الاستثمارية لصالح الذهب.

كما يعتقد المحلل الاقتصادي أن زيادة دور العملات الإلكترونية مثل البيتكوين حفز النقاش في سوق المعادن النفيسة وذلك فيما يتعلق بقيمتها الحقيقية وما إذا كان ارتفاعها بشكل عام سيصرف الانتباه عن الذهب كملاذ آمن، مشيراً إلى أن ذلك كله سيساهم في تعزيز استهلاك الذهب.

مباشر (اقتصاد)

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