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وكالة: أرامكو تختار "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي

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وكالة: أرامكو تختار "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي وكالة: أرامكو تختار "لازارد" وموليس لتقديم المشورة بالطرح الأولي

الرياض - مباشر: قالت وكالة بلومبيرج، إن شركة أرامكو اختارت شركة "لازارد" لتحل محل واحد من المستشارين الأصليين لتقديم المشورة في الطرح الأولي لأرامكو الأكبر في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة للوكالة، أنه من الممكن حصول شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لأول مرة من قبل أرامكو التي جذبت طلبات بأكثر من 100 مليار دولار.

وقالت المصادر للوكالة إن الشركة الاستشارية كانت تسعى في الأسابيع الأخيرة للفوز بدور في اكتتاب أرامكو المخطط له، وأرسلت بعض كبار مستشاريها من لندن وباريس وهيوستون للعمل على ترتيب اجتماعات مع المسؤولين في أرامكو.

ونقلت وكالات أنباء أمس عن مصادر مطلعة، إن "أرامكو" السعودية طلبت رسمياً من بنوك كبرى،  وتقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ويُشار إلى أن شركة أرامكو تخطط لإدراج جزء من أسهمها في أحد الأسوق المالية في وقت مبكر من عام 2020، ومن المتوقع أن تفضل المستشارين الذين لديهم علاقة حالية مع الشركة.

وذكرت مصادر مؤخراً أن "أرامكو" عيّنت رسمياً كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي وإتش إس بي سي مستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام، كما عينت أرامكو إن سي بي كابيتال وسامبا كابيتال مستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة إلى موليس وإيفر كور اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقاً مستشارين ماليين مستقلين.

وأعلن خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، مؤخراً عن موعد لطرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي خلال عامين".

كما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤخراً عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وقررت السعودية الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

وأعلنت أرامكو الشهر الحالي، عن تراجع نسبته 12 بالمائة في أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصل صافي دخل في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.9 مليار دولار، مقارنة بــ53 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018

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