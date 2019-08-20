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وزير خارجية تركيا: نواصل المباحثات مع روسيا لتحقيق التهدئة في إدلب

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أنطاكيا- سبوتنيك. وذكر وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية السلفادور ألكسندرا هيل، اليوم الثلاثاء: "تواصلنا مع بعد الهجوم على رتل عسكري تركي في إدلب وإذا اقتضت الحاجة سأجري اتصالا هاتفيا مع [وزير الخارجية الروسي سيرغي] لافروف".

© Sputnik . BASEL SHARTOUH

وتابع: "نواصل اتصالاتنا مع روسيا على كل المستويات".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نواصل مباحثاتنا مع روسيا لتحقيق التهدئة في إدلب... إدلب تشكل أهمية بالنسبة لمستقبل سوريا، والحل السياسي؛ لذلك يجب تحقيق وقف إطلاق النار".

وأكد جاويش أوغلو: "سنفعل كل ما بوسعنا لتوفير أمن نقاط المراقبة التركية في إدلب".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، أن رتلا عسكريا من القوات التركية تعرض لغارة جوية بمحافظة إدلب السورية، بالتزامن مع تقدم للجيش السوري وسيطرته على عدد من البلدات بريف المحافظة، وقالت إن موسكو كانت على علم بخط سير الرتل.

وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

SputnikNews

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