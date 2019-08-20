أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جي.بي.مورجان": الروبية الهندية تفقد ميزتها التنافسية المكتسبة من الحرب التجارية

Google+ Print
"جي.بي.مورجان": الروبية الهندية تفقد ميزتها التنافسية المكتسبة من الحرب التجارية "جي.بي.مورجان": الروبية الهندية تفقد ميزتها التنافسية المكتسبة من الحرب التجارية

مباشر: يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن تفوق أداء الروبية الهندية أمام العملات المعتمدة على التصدير مثل الوون الكوري الجنوبي من المرجح أن يكون وصل إلى نهايته.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إن المخاطر تتحول نحو الجوانب الهبوطية، على الرغم من تفضيله للروبية منذ تدهور الأوضاع التجارية التي تربط الصين والولايات المتحدة في مايو/آيار، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأشار البنك الاستثماري الأمريكي إلى أن الروبية الهندية سوف يرتبط أداءها بشكل كبير بتحركات اليوان الصيني، والذي من المتوقع أن يواصل الهبوط هذا العام وفي النصف الأول من 2020.

ويتوقع "جي.بي.مورجان" تراجع الروبية أمام الدولار إلى مستوى يتراوح بين 73 روبية إلى 74 روبية في الشهور المقبلة.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت الروبية أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 71.7312 روبية.

وتراجعت الروبية الهندية أمام الدولار بنحو 3.9 بالمائة في الشهر الماضي، حيث كانت أسوأ العملات أداءً في آسيا.

وأوضح البنك أن التوقعات الضعيفة للروبية مرتبطة بتراجع النمو الداخلي والخارجي، حيث يتم المبالغة في تقديرها من حيث سعر الصرف الحقيقي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة