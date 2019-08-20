"جي.بي.مورجان": الروبية الهندية تفقد ميزتها التنافسية المكتسبة من الحرب التجارية

مباشر: يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن تفوق أداء الروبية الهندية أمام العملات المعتمدة على التصدير مثل الوون الكوري الجنوبي من المرجح أن يكون وصل إلى نهايته.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إن المخاطر تتحول نحو الجوانب الهبوطية، على الرغم من تفضيله للروبية منذ تدهور الأوضاع التجارية التي تربط الصين والولايات المتحدة في مايو/آيار، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأشار البنك الاستثماري الأمريكي إلى أن الروبية الهندية سوف يرتبط أداءها بشكل كبير بتحركات اليوان الصيني، والذي من المتوقع أن يواصل الهبوط هذا العام وفي النصف الأول من 2020.

ويتوقع "جي.بي.مورجان" تراجع الروبية أمام الدولار إلى مستوى يتراوح بين 73 روبية إلى 74 روبية في الشهور المقبلة.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت الروبية أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 71.7312 روبية.

وتراجعت الروبية الهندية أمام الدولار بنحو 3.9 بالمائة في الشهر الماضي، حيث كانت أسوأ العملات أداءً في آسيا.

وأوضح البنك أن التوقعات الضعيفة للروبية مرتبطة بتراجع النمو الداخلي والخارجي، حيث يتم المبالغة في تقديرها من حيث سعر الصرف الحقيقي.