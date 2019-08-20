مسح.. صادرات النفط السعودية تنخفض لأدنى مستوى بـ4 سنوات ونصف

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: تتجه المملكة العربية السعودية لتقليص صادراتها من النفط خلال الأشهر المقبلة ولا سيما على مستوى الخام دون 7 ملايين برميل يوميا، على الرغم من قوة طلب العملاء.

وتسعى السعودية من خلال تلك الاستراتيجية إلى تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق والوصول إلى سعر مناسب للبرميل، تماشياً مع اتفاق منتجي النفط من "أوبك" والمستقلين في وقت سابق لتمديد خفض الإنتاج حتى مارس/ آذار 2020.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة بالأمس عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جوي"، إلى انخفاض إجمالي صادرات النفط السعودية من الخام والمنتجات النفطية خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 للشهر الثالث على التوالي.

وتراجعت صادرات المملكة لمستوى 7.997 مليون برميل يوميا خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ 8.202 مليون برميل يوميا في الشهر السابق (مايو/ آيار)، بانخفاض يبلغ 205 آلاف برميل يوميا.

ووفقا لرصد لـ"مباشر"، سجلت مستويات صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 أدنى مستوياتها في 4 سنوات ونصف (54 شهراً)؛ وبالتحديد منذ تراجعها لمستوى 7.984 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014.

وكان تراجع مستويات صادرات النفط السعودية دون 8 ملايين برميل يوميا هو الأول خلال الـ 54 شهرا الماضية.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي أخذت وتيرة صادرات الذهب الأسود السعودي في التراجع؛ مع انخفاضها لمستوى 8.57 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان مقارنة بـ 8.614 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، لتستمر بالتراجع خلال مايو/ آيار ويونيو/ حزيران.

وجاء هذا التراجع مع انخفاض صادرات الخام لأدنى مستوياتها في 21 شهرا؛ منذ تراجعها لمستوى 6.549 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2017، مقارنة بمستواها خلال يونيو/ حزيران الماضي عند 6.721 مليون برميل يوميا.

وبلغت كميات المنتجات النفطية المصدرة 1.276 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019، لترتفع 16 ألف برميل يوميا على أساس شهري؛ مقارنة بـ 1.26 مليون برميل يوميا صادرات شهر مايو/ آيار.

مستويات الإنتاج

وأبقت المملكة العربية السعودية على مستويات إنتاجها خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 دون 10 ملايين برميل يوميا.

ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة أوبك+ نحو 10.3 مليون برميل يوميا.

وبلغت إنتاج المملكة من الخام 9.782 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران 2019، ليرتفع بواقع 112 ألف برميل يوميا مقارنة بإنتاج مايو/ آيار الماضي البالغ 9.67 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي سعودي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المملكة ستبقي إنتاجها دون 10 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف: "إذا لبينا طلب سبتمبر/ أيلول سننتج نحو 10.3 مليون برميل يوميا لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يوميا".

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في يوليو/تموز، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأمريكي.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها بنحو مليون برميل.

وقال الوزير خالد الفالح، 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن المملكة تتوقع زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم من 10.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، لافتا إلى أنها تستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا.

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