أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

فيسبوك وتويتر يتهمان الصين بإدارة حملة ضد متظاهري هونج كونج

Google+ Print
فيسبوك وتويتر يتهمان الصين بإدارة حملة ضد متظاهري هونج كونج فيسبوك وتويتر يتهمان الصين بإدارة حملة ضد متظاهري هونج كونج

مباشر: أعلنت شركتا "فيسبوك" و"تويتر" تعليق عدد كبير من الحسابات ذات صلة بحملة تضليل إعلامية صينية ضد المتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونج كونج.

وقالت شركة "تويتر" أمس الاثنين إنها علقت عمل نحو 936 حساب ذات علاقة محتملة بذلك النشاط.

وأضافت "تويتر" أن حملة التضليل الإعلامي صممت لزرع الشقاق السياسي في هونج كونج بما في ذلك تقويض الحركة الشرعية والمعارضة السياسية.

وتابعت "تويتر": "استناداً لتحقيقاتنا المكثفة فإن لدينا أدلة موثوق بها تثبت أن ما يحدث عبر تلك الحسابات هو عملية منسقة ومدعومة من الصينية ".

وشدد موقع التواصل الاجتماعي على أن اعتقادهم في ذلك تعزز بعد التعرف على تكتلات كبيرة من الحسابات التي تتصرف وفقاً لأسلوب منسق من أجل تضخيم الرسالة المتعلقة بالتظاهرات في هونج كونج.

أما "فيسبوك" فحذفت 7 صفحات و3 مجموعات و5 حسابات، وقالت إن تلك الحسابات استهدفت هونج كونج بأسلوب زائف ومنسق.

وأوضحت "فيسبوك" أن هناك 15.5 ألف حساب يتبع واحد أو أكثر من الصفحات التي تم تعليقها الآن.

وشهدت هونج كونج يوم الجمعة الماضي تظاهرات سلمية شارك بها نحو 1.7 مليون شخص تقريباً ضد الحكومة الصينية.

واندلعت التظاهرات في يونيو/حزيران الماضي للمطالبة بتعليق العمل في قانون كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائياً في هونج كونج إلى الصين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان