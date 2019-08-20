فيسبوك وتويتر يتهمان الصين بإدارة حملة ضد متظاهري هونج كونج

مباشر: أعلنت شركتا "فيسبوك" و"تويتر" تعليق عدد كبير من الحسابات ذات صلة بحملة تضليل إعلامية صينية ضد المتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونج كونج.

وقالت شركة "تويتر" أمس الاثنين إنها علقت عمل نحو 936 حساب ذات علاقة محتملة بذلك النشاط.

وأضافت "تويتر" أن حملة التضليل الإعلامي صممت لزرع الشقاق السياسي في هونج كونج بما في ذلك تقويض الحركة الشرعية والمعارضة السياسية.

وتابعت "تويتر": "استناداً لتحقيقاتنا المكثفة فإن لدينا أدلة موثوق بها تثبت أن ما يحدث عبر تلك الحسابات هو عملية منسقة ومدعومة من الحكومة الصينية ".

وشدد موقع التواصل الاجتماعي على أن اعتقادهم في ذلك تعزز بعد التعرف على تكتلات كبيرة من الحسابات التي تتصرف وفقاً لأسلوب منسق من أجل تضخيم الرسالة المتعلقة بالتظاهرات في هونج كونج.

أما "فيسبوك" فحذفت 7 صفحات و3 مجموعات و5 حسابات، وقالت إن تلك الحسابات استهدفت هونج كونج بأسلوب زائف ومنسق.

وأوضحت "فيسبوك" أن هناك 15.5 ألف حساب يتبع واحد أو أكثر من الصفحات التي تم تعليقها الآن.

وشهدت هونج كونج يوم الجمعة الماضي تظاهرات سلمية شارك بها نحو 1.7 مليون شخص تقريباً ضد الحكومة الصينية.

واندلعت التظاهرات في يونيو/حزيران الماضي للمطالبة بتعليق العمل في قانون كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائياً في هونج كونج إلى الصين.