أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة والقدس

Google+ Print

وطالت عمليات الاقتحام والتفتيش بلدات عناتا في القدس المحتلة، وصوريف شمال محافظة الخليل ومناطق أخرى متفرقة، وذلك بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية ومئات المستوطنين لـ"قبر يوسف" شرق نابلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 1200 مستوطن اقتحموا، فجر اليوم، مقام "قبر يوسف" الإسلامي شرق مدينة نابلس (شمالي القدس المحتلة)، وسط حماية مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعلى أثر الاقتحام، اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لا سيما مخيم بلاطة وشارع عمان، تخللها اعتلاء الجنود لأسطح المنازل، واستهداف الشبان بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث سجلت مصادر طبية فلسطينية إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة