التقط لحظات لا تنسى بجودة سينمائية مع Osmo Mobile 3

أعلنت شركة DJI، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الكاميرات الإبداعية، اليوم عن أحدث إضافة إلى سلسلة (Osmo) الشهيرة، عبر طرحها لجهاز (Osmo Mobile 3)، وهو جهاز تثبيت الهاتف المحمول القابل للطي.

ويختزل (Osmo Mobile 3) من تصنيع وابتكار أجهزة التثبيت المخصصة للأغراض الجوية والأرضية، ويجسد بدوره أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا DJI الرائدة.

ويصنف الجهاز على أنه الأكثر ملاءمة للسفر حتى الآن، فهو رفيق مثالي وخفيف الوزن لجميع المغامرات.

ويمكن للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو فائقة الثبات ومحتوى عالي الجودة باستخدام ميزات ذكية مبرمجة في أحدث إصدار من تطبيق (DJI Mime).

وقال بول بان، مدير منتج في شركة DJI: عندما بدأنا تصميم (Osmo Mobile 3)، عدنا إلى لوحة الرسم بهدف إنشاء منتج سابق لعصره ويجمع أحدث تقنيات DJI.

وأضاف “متحمسون لتقديم مثل هذه الأداة الرائعة للتثبيت المصممة بشكل فريد ونأمل أن تلهم عملاءنا لتخيل طرق جديدة لتسجيل المحتوى باستخدام هواتفهم المحمولة”.

يساعد جهاز (Osmo Mobile 3) المستخدمين على التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة بفضل تصميمه القابل للطي، والذي يجعله سهل الحمل للغاية.

كما أن الجهاز الجديد صغير للغاية، مما يعيد صياغة مفهوم (Osmo Mobile) بتصميم جديد تمامًا، بالإضافة إلى آليات قفل لضمان النقل دون مجهود أثناء التنقل.

ومن خلال القدرة على تثبيت الهاتف المحمول بسرعة وكذلك إلغاء تثبيته، وبالإضافة إلى بطارية تدوم 15 ساعة، من المؤكد أن المستخدمين لن يفوتوا أبدًا أكثر لحظات الحياة التي لا تنسى دون تسجيلها.

ولا يُعد جهاز (Osmo Mobile 3) ذراعًا قابلاً للطي فقط، بل يتميز بتصميم جديد يجعل عملية التشغيل فعالة للغاية، كما يتضمن عناصر تحكم حيوية يمكن التحكم فيها بيد واحدة فقط.

ويمكن للمستخدمين – بفضل الأزرار المريحة على المقبض – التحكم بسهولة في حركة جهاز التثبيت والوصول إلى الميزات المفيدة بسهولة.

ويعمل زر التدوير السريع (Quick Roll) على تدوير الاتجاه من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عن طريق الضغط على زر الوضع (Mode) مرتين دون الحاجة إلى إزالة الجهاز المحمول.

كما أن الجهاز المعاد تصميمه لا يعوق عملية التوصيل بمنافذ الشحن والصوت، مما يتيح سهولة التوصيل لشحن الجهاز أو استخدام ميكروفونات خارجية.

ويساعد الزناد على المناورة عن طريق قفل الاتجاه، وتدوير الذراع لالتقاط صور سيلفي، وكذلك إعادة التسجيل عند تتبع موضوع ما.

ويمكن للمستخدمين – باستخدام المسار النشط (ActiveTrack) – النقر على المشغل مرة واحدة، ليبدأ (Osmo Mobile 3) التتبع مع الحفاظ على محور الموضوع داخل الإطار.

ويمكنك التكبير والتصغير باستخدام شريط تمرير التكبير/التصغير المخصص على جانب جهاز التثبيت دون الحاجة إلى لمس شاشة الجهاز المحمول، مما يجعل التقاط المحتوى أكثر سهولة.

ويتوفر للمستخدمين خيار تخصيص سرعة التكبير/التصغير استنادًا إلى التفضيل الشخصي.

ويستخدم (Osmo Mobile 3) تطبيق (DJI Mimo)، ويوفر أوضاعًا مبرمجة مسبقًا، بحيث يمكنك توصيل الجهاز باستخدام (Bluetooth 5.0) للاستفادة من الميزات التالية:

وضع القصة : قم بتعديل إبداعي على الفيديو من خلال مجموعة من الموسيقى المعينة مسبقًا، والمرشحات، ويمكنك اختيار واحدًا من 10 قوالب ليقوم التطبيق بالتعامل مع حركة الكاميرا نيابةً عنك، كما يوفر التطبيق بشكل تلقائي – بعد التصوير – مقطع فيديو قصير معدل احترافيًا، ويكون جاهزًا للمشاركة.

: قم بتعديل إبداعي على الفيديو من خلال مجموعة من الموسيقى المعينة مسبقًا، والمرشحات، ويمكنك اختيار واحدًا من 10 قوالب ليقوم التطبيق بالتعامل مع حركة الكاميرا نيابةً عنك، كما يوفر التطبيق بشكل تلقائي – بعد التصوير – مقطع فيديو قصير معدل احترافيًا، ويكون جاهزًا للمشاركة. التحكم في الإيماءات: التقط صورة السيلفي بسهولة دون الضغط على أي أزرار، إذ يمكنك – بمجرد تمكين التحكم في الإيماءات – الإشارة بحرف V أو رفع راحة اليدك ليبدأ (Osmo Mobile 3) العد التنازلي لجهاز ضبط الوقت لالتقاط الصورة.

التقط صورة السيلفي بسهولة دون الضغط على أي أزرار، إذ يمكنك – بمجرد تمكين التحكم في الإيماءات – الإشارة بحرف V أو رفع راحة اليدك ليبدأ (Osmo Mobile 3) العد التنازلي لجهاز ضبط الوقت لالتقاط الصورة. الوضع الرياضي: على غرار الميزة المفيدة المتوفرة في سلسلة (DJI Ronin)، فإن الوضع الرياضي يزيد من سرعة استجابة الجهاز للمواكبة والاستمرارية عند تصوير المشاهد سريعة الحركة.

على غرار الميزة المفيدة المتوفرة في سلسلة (DJI Ronin)، فإن الوضع الرياضي يزيد من سرعة استجابة الجهاز للمواكبة والاستمرارية عند تصوير المشاهد سريعة الحركة. المسار النشط : تسمح خوارزميات التعرف على الصور والتعلم العميق من DJI لجهاز (Osmo Mobile 3) بالتعرف على الموضوعات التي تختارها وتتبعها، مما يجعلها مثالية لالتقاط اللحظات العائلية بسهولة عبر نقرة واحدة.

تسمح خوارزميات التعرف على الصور والتعلم العميق من DJI لجهاز (Osmo Mobile 3) بالتعرف على الموضوعات التي تختارها وتتبعها، مما يجعلها مثالية لالتقاط اللحظات العائلية بسهولة عبر نقرة واحدة. تقنية الزوال الزمني: إذا كنت تريد تحويل الدقائق إلى ثوان، فإن تقنية الزوال الزمني (Timelapse) مثالية لالتقاط محتوى فريد من نوعه مع تأثير يجعل العالم يبدو متحركًا بشكل أسرع من حولك.

إذا كنت تريد تحويل الدقائق إلى ثوان، فإن تقنية الزوال الزمني (Timelapse) مثالية لالتقاط محتوى فريد من نوعه مع تأثير يجعل العالم يبدو متحركًا بشكل أسرع من حولك. تطبيق HyperLapse : احصل على صور جذابة من تقنية الزوال الزمني وأضف حركة إلى المشهد باستخدام تطبيق (HyperLapse)، والذي يدعم ميزة تثبيت الصورة إلكترونيًا (EIS) في الوقت الفعلي، إلى جانب دعم (ActiveTrack 3.0).

احصل على صور جذابة من تقنية الزوال الزمني وأضف حركة إلى المشهد باستخدام تطبيق (HyperLapse)، والذي يدعم ميزة تثبيت الصورة إلكترونيًا (EIS) في الوقت الفعلي، إلى جانب دعم (ActiveTrack 3.0). البانوراما: احصل على منظر أوسع من خلال وضع البانوراما – المنظر الشامل، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أوضاع البانوراما 3×3 و 180 درجة.

احصل على منظر أوسع من خلال وضع البانوراما – المنظر الشامل، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أوضاع البانوراما 3×3 و 180 درجة. التصوير البطيء: اجعل حركة العالم من حولك ابطأ مع وضع التصوير البطيء (Slow Motion).

ومن المفترض أن يكون جهاز (Osmo Mobile 3) متاحًا للشراء في المتاجر الرائدة وشركاء التجزئة المعتمدة في بداية بداية شهر سيبتمبر، وذلك بسعر يبدأ من 399 درهمًا إماراتيًا للنسخة القياسية.

بينما تتوفر المجموعة الكاملة بسعر 479 درهمًا إماراتيًا، والتي تشتمل على الحامل الثلاثي القوائم (Osmo Grip Tripod) وحقيبة الحمل (Osmo Carrying Case).