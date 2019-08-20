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الجيش السوري يسيطر على تل استراتيجي شرق مدينة خان شيخون

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الجيش السوري يسيطر على تل استراتيجي شرق مدينة خان شيخون الجيش السوري يسيطر على تل استراتيجي شرق مدينة خان شيخون

قال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة الشمالي إن الجيش سيطر على البلدة والتل بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن (تل ترعي) يتمتع بحيوية بالغة، فإضافة إلى كونه يتيح السيطرة النارية على الطرق الزراعية الشرقية التي يسلكها مسلحو "جبهة النصرة" وحلفاؤهم للفرار من ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون باتجاه الشمال، فإن التل يشرف ناريا بالكامل ومن بعد يقل عن 3 كم على مدينة التمانعة التي ما زالت خارج طوق الحصار الذي يسعى الجيش السوري لإغلاقه بالكامل على معاقل المجموعات الإرهابية المسلحة بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن تمهيدا ناريا كثيفا تم صبه فوق تحصينات ومواقع المسلحين في تل ترعي، لتليه عملية التقدم البرية في المنطقة حيث سجل تدمير عدة آليات ومرابض مدفعية وصواريخ للتنظيمات المسلحة على هذا المحور، فيما سارع من تبقى منهم للفرار باتجاه مدينة التمانعة.

وأكد المصدر أن السيطرة على تل وبلدة (ترعي) تفتح الطريق أمام قوات الجيش السوري للتقدم باتجاه الجهة الشرقية من مدينة خان شيخون والالتقاء مع القوات المتمركزة في الجهة الشمالية من المدينة، حيث باتت المنطقة التي تصل بين شرق خان شيخون وغربها ساقطة بالوسائط النارية للجيش السوري.

SputnikNews

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