هواوي:الحظر الأمريكي لمزيد من الكيانات التابعة إجراء سياسي وغير عادل

مباشر: قالت شركة "هواوي" الصينية إن القرار الأمريكي لإضافة مزيد من الكيانات التابعة إلى قائمة الحظر هو قرار غير عادل وذات دوافع سياسية.

وقررت الولايات المتحدة أمس إضافة 46 كيان تابع لـ"هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تخضع لقيود أمريكية ليصل الإجمالي إلى 100 كيان.

وفي الوقت نفسه قررت حكومة دونالد ترامب تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وأضافت الشركة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء أن تلك الإجراءات تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة، "الأمر ليس في مصلحة أحد في بما فيها الولايات المتحدة".

وتابعت "هواوي" أن القرار الأمريكي بإضافة مزيد من الجهات التابعة لقائمة الكيانات هو قرار ذو دوافع سياسية، "محاولات وقف أعمال هواوي لن يساعد الولايات المتحدة على تحقيق الريادة التكنولوجية".

ودعت الشركة الصينية الحكومة الأمريكية لوضع حد لتلك المعاملة غير العادلة وحذف الشركة من قائمة الكيانات، مضيفة في الوقت نفسه أن القرار ليس له تأثير كبير على الأعمال، "لم يتعطل الإنتاج أو الشحنات ولو ليوماً واحداً".